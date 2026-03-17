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Martes 17 de marzo de 2026

Con rally en la séptima, Venezuela vence a Italia y va por el título ante Estados Unidos

Miami.- La selección de Venezuela logró una histórica victoria al derrotar 4-2 a Italia y avanzar por primera vez al juego de campeonato del Clásico Mundial de Béisbol.

El encuentro se definió en la séptima entrada, cuando un rally de tres carreras con dos outs cambió el rumbo del partido. Sencillos productores de Ronald Acuña Jr., Maikel García y Luis Arráez permitieron a la novena sudamericana darle la vuelta al marcador.

Italia había tomado ventaja temprana de 2-0, pero Venezuela respondió en la cuarta entrada con un cuadrangular de Eugenio Suárez que inició la remontada. A partir de ahí, el bullpen venezolano fue clave al contener a la ofensiva rival durante el resto del juego.

El triunfo cobra mayor relevancia al tratarse de la primera ocasión en la que Venezuela alcanza la final del torneo, superando su anterior mejor resultado en 2009, cuando cayó en semifinales.

Por su parte, Italia se despide tras una destacada participación, siendo la primera selección europea en llegar a una semifinal del certamen.

Con este resultado, Venezuela enfrentará a Estados Unidos en la gran final, en un duelo que definirá al nuevo campeón mundial. La novena estadounidense buscará su segundo título, mientras que los venezolanos intentarán hacer historia con su primer campeonato.

La remontada y el momento anímico colocan a Venezuela como un serio contendiente al título, en un cierre de torneo que promete un duelo de alto nivel.

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