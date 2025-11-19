Internacional

Miércoles 19 de noviembre de 2025

Conalep certifica a 70 docentes en habilidades digitales con IC3 Spark

Con el propósito de fortalecer las competencias tecnológicas en su comunidad educativa, el Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica (Conalep) entregó certificados y constancias a 70 docentes y trabajadores administrativos que concluyeron la capacitación IC3 Spark, acreditación internacional enfocada en habilidades informáticas y de internet.

La ceremonia fue encabezada por el director general del subsistema, Omar Bazán Flores, quien destacó que esta certificación brinda ventajas académicas y profesionales tanto al personal educativo como al alumnado, al permitir demostrar conocimientos sólidos en alfabetización digital.

Bazán informó que actualmente 3,500 estudiantes del estado se encuentran en proceso de certificación como parte de la primera fase del programa, la cual concluirá en diciembre.

El directivo subrayó que estas acciones forman parte del compromiso de Conalep Chihuahua por impulsar una educación “moderna, pertinente y con visión de futuro”, preparando a su comunidad para los retos de la era digital.

Durante el evento participó de manera virtual José Luis Mondragón Fabela, director general de ETC Iberoamérica, quien reconoció el trabajo del área de Capacitación del Conalep por la implementación del programa.

Detienen a presunto autor intelectual del homicidio del alcalde de Uruapan

