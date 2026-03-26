Concluye Sindicatura revisión a vehículos de transporte de basura de la ciudad

Jueves 26 de marzo de 2026

La Sindicatura de Chihuahua concluyó la revisión física de las unidades arrendadas por la Dirección de Servicios Públicos para fortalecer las tareas de recolección de basura en la ciudad, como parte del seguimiento al Contrato de Arrendamiento.

El contrato contempla la incorporación de 37 vehículos nuevos, distribuidos en: 15 camiones recolectores de basura, 13 pick up cabina sencilla con redilas, 6 pick up cabina doble y 3 pick up de carga de 3.5 toneladas con redilas, los cuales fueron verificados para constatar su adecuado funcionamiento y el equipamiento establecido contractualmente.

La Síndica municipal, Olivia Franco, informó que este proceso forma parte del trabajo permanente de vigilancia que realiza la Sindicatura para verificar que los recursos públicos se apliquen conforme a lo pactado.

“Revisamos cada una de las unidades para garantizar que operen correctamente y que cumplan con las especificaciones del contrato. Nuestra responsabilidad es verificar que la inversión realizada realmente fortalezca el servicio de recolección de basura y se traduzca en beneficios para la ciudadanía”, señaló.

Franco destacó que la supervisión incluyó aspectos mecánicos, de equipamiento y las condiciones generales de los vehículos, con el objetivo de asegurar que se encuentren en óptimas condiciones para mejorar la eficiencia en el servicio público.

La Sindicatura reiteró que continuará dando seguimiento a la operación de estas unidades y al cumplimiento del contrato, con el fin de mantener un servicio adecuado y transparente en beneficio de las y los chihuahuenses.