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Lunes 26 de octubre de 2026

Concluye el 31 de octubre el descuento del 40 por ciento en la Cédula Profesional Estatal

La Secretaría de Educación y Deporte (SEyD) informa que el próximo 31 de octubre concluye la campaña de descuento del 40 por ciento en el trámite de la Cédula Profesional Estatal, por lo que invita a la ciudadanía a aprovechar los últimos días de este beneficio.

Esta iniciativa, impulsada por el Gobierno del Estado, busca respaldar la economía de las familias chihuahuenses y brindar certeza sobre la validez legal del ejercicio profesional en la entidad.

Durante el resto del mes, la población podrá acceder a las siguientes tarifas preferenciales, según el nivel de estudios alcanzado:

 Técnico: $318
 Técnico Superior Universitario: $375
 Licenciatura: $396
 Maestría y Doctorado: $475
 Especialidad: $555

La reposición del documento tiene un costo de 341 pesos, mientras que la habilitación para peritajes cuesta 555 pesos.

El titular de la Dirección Estatal de Profesiones, Jesús Villareal Macías, precisó que el pago debe realizarse antes del 31 de octubre para conservar el descuento, aunque la cita en ventanilla se programe para una fecha posterior, siempre que sea antes de concluir el año.

Quienes deseen realizar el trámite de forma presencial pueden acudir al primer piso del Edificio Héroes de la Revolución, en Chihuahua capital, o a la Unidad Administrativa de Gobierno del Estado (Pueblito Mexicano), en Ciudad Juárez.

Para consultar los requisitos y agendar una cita, la dependencia pone a disposición el portal oficial: https://educacion.chihuahua.gob.mx/profesiones/.

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