Concluye primera etapa de ampliación de salón de usos múltiples en Palo Blanco

Miércoles 25 de febrero de 2026

El Gobierno Municipal de Chihuahua informó la conclusión de la primera etapa de ampliación del salón de usos múltiples en la comunidad de Palo Blanco, perteneciente al seccional de Ciénega de Ortiz.

La obra fue ejecutada a través de la Dirección de Desarrollo Rural y la Dirección de Obras Públicas, con una inversión de 2 millones 200 mil pesos, en beneficio de cerca de mil habitantes del seccional y comunidades aledañas.

Durante esta primera fase se realizaron trabajos de instalación de estructuras metálicas, construcción de muros, así como detallado de yeso y pintura, lo que permitirá contar con mayor espacio y mejores condiciones para la realización de eventos sociales como piñatas, bodas y reuniones comunitarias.

El proyecto contempla una segunda etapa que incluirá la ampliación del escenario, instalación y renovación de cerámica, así como la rehabilitación de los baños, con el objetivo de continuar fortaleciendo este espacio de convivencia.

De acuerdo con autoridades municipales, la ampliación surgió a partir de la solicitud de habitantes de Palo Blanco y comunidades cercanas, quienes manifestaron la necesidad de contar con instalaciones más adecuadas para actividades culturales, sociales y familiares.

El Gobierno Municipal destacó que esta obra forma parte de las acciones orientadas a fortalecer la calidad de vida en la zona rural, mediante la creación de espacios dignos, seguros y de libre esparcimiento para las familias.