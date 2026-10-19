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Lunes 19 de octubre de 2026

Concluyen con éxito curso de barbería gestionado a través de Casa de Enlace de Lupita Borruel

Vecinas de la colonia Ladrillera Sur concluyeron satisfactoriamente el curso de Barbería gestionado a través de la Casa de Enlace de la regidora Lupita Borruel, una capacitación de 50 horas que les permitió adquirir nuevas habilidades y herramientas para impulsar su desarrollo personal y abrir oportunidades de emprendimiento.

La regidora presidenta de la Comisión de Salud asistió al cierre del curso acompañada de la Lic. Marcela Manzanares, del Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Chihuahua (ICATECH); la instructora Lizeth Chavira; y Vianey Medina, promotora de la Casa de Enlace de Ladrillera Sur, quienes reconocieron la constancia, dedicación y compromiso de las participantes.

“Me da muchísimo orgullo verlas concluir este curso, pero sobre todo ver el gran grupo que lograron formar. No solamente aprendieron un oficio y desarrollaron nuevas habilidades, también tuvieron la generosidad de poner en práctica lo aprendido apoyando a personas que lo necesitaban. Mientras ustedes seguían aprendiendo, también estaban haciendo algo bueno por los demás”, expresó Lupita Borruel.

Como parte de su capacitación, las participantes realizaron prácticas en espacios de atención a población vulnerable, donde pudieron fortalecer lo aprendido durante el curso y, al mismo tiempo, brindar un servicio a quienes más lo necesitaban.

Borruel destacó que este tipo de acciones representan el espíritu de las Casas de Enlace: hacer comunidad, acercar oportunidades y generar herramientas que puedan transformar la vida cotidiana de las familias.

“Esto también es hacer comunidad: aprender juntas, apoyarse y descubrir que una nueva habilidad puede convertirse mañana en una fuente de ingreso o en un emprendimiento. Lo importante es que se lleven herramientas que les permitan seguir adelante, crecer y continuar cumpliendo sus sueños”, señaló.

La regidora agradeció a ICATECH por la disposición para trabajar de manera coordinada y acercar este tipo de capacitaciones a las colonias; reconoció a la instructora Lizeth Chavira por su acompañamiento durante las 50 horas de formación, y a Vianey Medina, promotora de la Casa de Enlace de Ladrillera Sur, por su trabajo y compromiso para identificar las necesidades de su comunidad y acercar oportunidades a sus vecinas y vecinos.

La regidora del Partido Acción Nacional, reiteró que continuará trabajando de la mano de las promotoras y promotores de las Casas de Enlace para impulsar gestiones, capacitaciones y acciones que respondan a las necesidades de cada comunidad y permitan acercar más oportunidades a las familias chihuahuenses.

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