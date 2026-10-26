Concluyen foros del Presupuesto Participativo 2027 con 320 promoventes

Lunes 26 de octubre de 2026

La Coordinación de Participación Ciudadana del Gobierno Municipal concluyó los foros de promoción del Presupuesto Participativo 2027, en los que participaron 320 promoventes que recibieron orientación de cara a la consulta ciudadana que se realizará los próximos 28 y 29 de noviembre.

Durante los encuentros se brindó información sobre la promoción de los proyectos y se resolvieron dudas relacionadas con el proceso de consulta, con el objetivo de que las y los promoventes cuenten con las herramientas necesarias para presentar sus propuestas ante los habitantes de cada distrito.

Los proyectos que participarán contemplan diferentes necesidades de las colonias, entre ellas obras y servicios públicos, seguridad, educación, deporte y recuperación de espacios públicos, entre otros rubros.

El Municipio invitó además a la ciudadanía a descargar la aplicación gratuita Presupuesto Participativo Chihuahua, mediante la cual es posible conocer los proyectos correspondientes a cada distrito, consultar avances de obras y acceder al apartado de Comercios Participativos.

La consulta se llevará a cabo el 28 y 29 de noviembre, cuando las y los chihuahuenses podrán elegir los proyectos que consideren prioritarios para sus comunidades, ya sea mediante la aplicación o en alguno de los 62 centros de votación que serán habilitados en la ciudad.

Para obtener mayor información sobre el proceso, la ciudadanía puede comunicarse al 614-200-48-00 o al 072, extensión 6598.