Concluyen montaje de trabes en paso superior Aldama–Fuerza Aérea; obra entra a fase final

Lunes 11 de mayo de 2026

El director de Obras Públicas del Municipio de Chihuahua, Carlos Rivas, informó que el paso superior ubicado en el cruce de la carretera Chihuahua-Aldama y avenida Fuerza Aérea concluyó el montaje de sus trabes, con lo que quedó terminada la estructura principal del proyecto.

El funcionario explicó que la obra avanza ahora hacia una etapa clave enfocada en acabados y detalles finales, donde actualmente se trabaja en la instalación de guarniciones, parapetos de seguridad y empates de losas. Estos elementos permitirán conformar la superficie de rodamiento y garantizar condiciones seguras para los automovilistas.

Asimismo, señaló que continúan las labores en las rampas de acceso y en diversos ajustes estructurales complementarios para lograr una adecuada integración del puente con la vialidad existente en uno de los sectores con mayor flujo vehicular de la capital.

Rivas destacó que esta fase corresponde al cierre técnico de la obra, por lo que cada detalle constructivo es revisado para cumplir con los estándares de seguridad y durabilidad establecidos en el proyecto.

Agregó que los trabajos permanecen bajo supervisión constante y coordinación entre distintas áreas técnicas, con el objetivo de que el paso superior contribuya a mejorar la movilidad en el sector oriente de la ciudad y reduzca los tiempos de traslado para miles de automovilistas.