Chihuahua

23.47°C

Nubes

Chihuahua, Chihuahua

Miércoles 17 de septiembre de 2025

Concluyen trabajos de modernización de alumbrado público en la colonia Jorge Barousse

La Dirección de Mantenimiento Urbano del Municipio concluyó la modernización del sistema de alumbrado público en la colonia Jorge Barousse, al sur de la ciudad, con una inversión cercana a los 300 mil pesos, beneficiando a más de 900 habitantes.

En total, se sustituyeron 60 luminarias de vapor de sodio por lámparas LED de luz blanca, las cuales brindan mayor eficiencia energética y mejor visibilidad nocturna, fortaleciendo así la seguridad en la zona.

Christian Medellín, titular de Mantenimiento Urbano, señaló que estos trabajos se ejecutan de forma transparente y legal, destacando que las nuevas luminarias cuentan con una garantía de 10 años.

El Gobierno Municipal reafirmó su compromiso de ofrecer servicios de calidad y exhortó a la ciudadanía a reportar cualquier falla en el alumbrado al número 072 o a través de la app “Marca el Cambio”.

Todos los celulares en Chihuahua recibirán mensaje de prueba el 19 de septiembre por Simulacro Nacional

Síguenos en redes sociales

Lo Más Popular Hoy

Tragedia en Cancún: Mueren seis integrantes de una familia chihuahuense en accidente vial

Anuncia Estado nuevas oportunidades laborales para personas con discapacidad y adultos mayores

Participa Sindicatura en el 5to Foro Municipal del Agua en Chihuahua

México recibe a Hernán “N” tras ser expulsado de Paraguay; enfrentará proceso judicial
Dónde y cómo pagar Megacable en línea con tarjeta o transferencia

Ya sea que estés en casa, en el trabajo o fuera de la ciudad, puedes realizar el pago de forma segura y en minutos

Anuncia Estado nuevas oportunidades laborales para personas con discapacidad y adultos mayores
MORENA AFILIA DE MANERA UNILATERAL Y SIN CONSENTIMIENTO A SECRETARIA DE GRUPOS VULNERABLES DEL MOVIMIENTO TERRITORIAL DEL PRI; FERMÍN ORDOÑEZ
“Al Cine con Villalobos” reúne familias en colonias del sur de la capital
Capacita SICT a personal que usará el tren de pavimentación alemán
Gobierno federal propone aumentar tasas de recargos para créditos fiscales en 2026
¿Tienes deudas con tiendas o bancos? Estas son las que se borrarán del Buró de Crédito en 2025

Municipios

Más Noticias

Lanzan convocatoria para paneles solares en zona rural
Alerta NYT de mordaza e intimidación de Trump
Fallece chofer de pipa que provocó explosión