Concluyen trabajos de modernización de alumbrado público en la colonia Jorge Barousse

Miércoles 17 de septiembre de 2025

La Dirección de Mantenimiento Urbano del Municipio concluyó la modernización del sistema de alumbrado público en la colonia Jorge Barousse, al sur de la ciudad, con una inversión cercana a los 300 mil pesos, beneficiando a más de 900 habitantes.

En total, se sustituyeron 60 luminarias de vapor de sodio por lámparas LED de luz blanca, las cuales brindan mayor eficiencia energética y mejor visibilidad nocturna, fortaleciendo así la seguridad en la zona.

Christian Medellín, titular de Mantenimiento Urbano, señaló que estos trabajos se ejecutan de forma transparente y legal, destacando que las nuevas luminarias cuentan con una garantía de 10 años.

El Gobierno Municipal reafirmó su compromiso de ofrecer servicios de calidad y exhortó a la ciudadanía a reportar cualquier falla en el alumbrado al número 072 o a través de la app “Marca el Cambio”.