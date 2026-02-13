Condenan a 16 años de prisión a hombre por homicidio y lesiones en Parral

Viernes 13 de febrero de 2026

La Fiscalía de Distrito Zona Sur logró que un hombre fuera condenado a 16 años de prisión tras aceptar su responsabilidad en un procedimiento especial abreviado por los delitos de homicidio simple, homicidio en grado de tentativa y lesiones dolosas.

El acusado, identificado como Saúl Armando B. C., reconoció su participación en los hechos ocurridos el 27 de mayo de 2024, cuando ingresó al domicilio de su prima en Parral, donde también se encontraban su tío y su sobrino, solicitando comida y dinero.

Al recibir alimento pero no dinero, el hombre atacó a su prima, Judith Amalia H. B., con un marro de plástico y un mazo de madera, provocándole heridas graves. Asimismo, agredió a Ramón H. A., de 85 años, padre de la mujer, causándole lesiones que derivaron en su muerte días después mientras recibía atención médica. Durante el ataque, también resultó lesionado el sobrino Gerardo Isaac S. H., quien intentó auxiliar a su madre y abuelo.

El juez de control dictó la sentencia privativa de libertad para Saúl Armando B. C., además de imponerle el pago de un millón 259 mil 585 pesos como reparación del daño a las víctimas.