Condenan a 30 años de prisión a hermanos Alexander por tráfico sexual de mujeres y menores

Miércoles 28 de octubre de 2026

Nueva York, Estados Unidos.- Los hermanos Oren, Alon y Tal Alexander fueron condenados a 30 años de prisión federal cada uno por encabezar durante años una conspiración para traficar sexualmente con mujeres y menores de edad.

La sentencia fue dictada por la jueza federal Valerie E. Caproni en Manhattan, después de una audiencia en la que once víctimas ofrecieron directamente sus testimonios y una más presentó su declaración por medio de la Fiscalía.

Durante el proceso, las víctimas describieron agresiones sexuales ocurridas durante años y señalaron que los hermanos aprovecharon su posición económica, influencia y acceso a círculos exclusivos para acercarse a mujeres.

Los fiscales sostuvieron durante el juicio que los Alexander utilizaron su riqueza y relaciones para atraer a las víctimas y que, en algunos casos, las drogaban antes de agredirlas sexualmente.

Una de las mujeres declaró que tenía 16 años cuando fue violada por Tal y Alon Alexander junto con otros hombres durante una fiesta en 2009. Otras denunciantes afirmaron haber sufrido agresiones cuando eran adolescentes.

Los abogados defensores habían solicitado sentencias de 15 años, la pena mínima obligatoria, argumentando además el impacto que condenas mayores tendrían sobre las familias de los acusados.

Los tres hermanos hablaron públicamente antes de conocer la sentencia y mantuvieron su postura de inocencia. Ninguno admitió responsabilidad por los delitos y sus defensas adelantaron que apelarán las condenas.

Al imponer la pena, la jueza Caproni cuestionó la falta de reconocimiento del daño causado y calificó la conducta acreditada durante el juicio como “monstruosa”. También ordenó que los tres reciban tratamiento para delincuentes sexuales durante el cumplimiento de sus condenas.

Oren y Tal Alexander habían alcanzado notoriedad como corredores inmobiliarios especializados en propiedades multimillonarias de Manhattan y Miami, con clientes de alto perfil. Alon, hermano gemelo de Oren, también se desenvolvía dentro de estos círculos sociales.

Las acusaciones adquirieron notoriedad pública en 2024, después de la presentación de demandas civiles por violación. Posteriormente surgieron más denuncias y los hermanos fueron arrestados en diciembre de ese año en Miami.

Durante el juicio federal, que se prolongó aproximadamente cinco semanas, declararon once mujeres y el jurado observó, entre otras evidencias, un video relacionado con la agresión a una joven de 17 años.

Además de las condenas penales, los hermanos Alexander todavía enfrentan alrededor de una veintena de demandas civiles relacionadas con acusaciones de agresión sexual y violación.

Ahora corresponderá al sistema penitenciario federal estadounidense determinar en qué prisiones cumplirán sus respectivas condenas.