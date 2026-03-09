Condenan a 30 años de prisión a profesor por abuso sexual de dos menores en Chihuahua

Lunes 9 de marzo de 2026

La Fiscalía Especializada en Atención a Mujeres Víctimas del Delito por Razón de Género y la Familia en la Zona Norte obtuvo una sentencia condenatoria de 30 años de prisión en contra de Everardo M. R., por su responsabilidad en el delito de abuso sexual agravado en agravio de dos menores, informó Gabriela Cota Santos, vocera de la Fiscalía General del Estado (FGE).

Los hechos se registraron entre septiembre de 2023 y enero de 2024, al interior de una escuela primaria en la colonia Galeana, donde Everardo M. R., en su calidad de profesor, realizó tocamientos de índole sexual a F. Y. G. P., de 11 años, y a J. P. S. M., de 10 años.

El 19 de febrero de 2024, el acusado fue detenido mediante una orden de aprehensión cumplimentada por Policías Investigadores en las calles Arroyo de Chihuahua y Nopales, de la colonia Colinas del Norte, y quedó a disposición de la autoridad correspondiente.

Tras la presentación de pruebas por parte del Agente del Ministerio Público de la Unidad de Delitos Sexuales de la FEM, el Tribunal de Enjuiciamiento Oral dictó la pena privativa de libertad. Asimismo, se le impuso el pago de 289 mil 220 pesos por concepto de reparación del daño a las víctimas.