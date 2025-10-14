Chihuahua

27.29°C

Cielo Claro

Chihuahua, Chihuahua

Martes 14 de octubre de 2025

Condenan a 38 años de prisión a hombre por delito contra menor en Chihuahua

La Fiscalía Especializada en Atención a Mujeres Víctimas del Delito por Razones de Género y a la Familia (FEM) obtuvo una sentencia de 38 años y cinco meses de prisión contra Alejandro M. R., tras un procedimiento legal por delitos cometidos en perjuicio de una menor de edad.

Según la investigación, los hechos ocurrieron en junio de 2024 en una vivienda de la colonia Andrés Figueroa. La víctima, una niña de nueve años, sufrió agresiones que derivaron en su fallecimiento.

El acusado fue detenido el 18 de junio de 2024, posteriormente vinculado a proceso y permaneció en prisión preventiva hasta la emisión de la sentencia tras aceptar su responsabilidad.

La Fiscalía refrenda su compromiso con la justicia y la protección de los derechos de las víctimas, especialmente en casos que afectan a mujeres y menores.

Diputadas presentan iniciativa para tipificar ataques con ácido como violencia de género en Chihuahua

Síguenos en redes sociales

Lo Más Popular Hoy

Hotel San Miguel: Su Opción Inteligente y Segura en Ciudad Juárez

El Hotel San Miguel ofrece una inigualable cercanía a los puntos de interés más importantes de la ciudad, facilitando su movilidad y ahorrándole tiempo y estrés:

Fuerte operativo en el penal de Aquiles Serdán durante la madrugada

Buscan a Ercilia Perea Peña, desaparecida desde hace cuatro días en Chihuahua capital

Impulsa Nancy “La China” Frías educación para prevenir el maltrato animal
Vocera del Municipio de Chihuahua rechaza acusaciones de ex candidatos de Morena
Productores bloquean carretera Ahumada-Ciudad Juárez en protesta por crisis del campo
No importan los colores, lo importante es representar a las mujeres: Joss Vega y Nancy Frías
Refuerza SSPE coordinación para atender el desplazamiento forzado interno en Chihuahua
Aprueba Estado obras del Programa Especial de Infraestructura Hidroagrícola 2025
Propone Rosana Díaz reforma para garantizar el derecho a la vivienda en el Estado
Aprueba Congreso ampliación de fundo de legal de cabeceras municipales de Janos y de Guadalupe

Municipios

Más Noticias

Andrea Chávez responde al PRIAN: “No necesito que me quieran, tengo el amor franco del pueblo de Chihuahua”
Campesinos toman oficinas de SADER en protesta contra Benjamín Carrera por incumplimiento de apoyos al campo
Gobierno de Trump acusa a cárteles mexicanos de ofrecer recompensas por ataques contra agentes migratorios