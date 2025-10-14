Condenan a 38 años de prisión a hombre por delito contra menor en Chihuahua

Martes 14 de octubre de 2025

La Fiscalía Especializada en Atención a Mujeres Víctimas del Delito por Razones de Género y a la Familia (FEM) obtuvo una sentencia de 38 años y cinco meses de prisión contra Alejandro M. R., tras un procedimiento legal por delitos cometidos en perjuicio de una menor de edad.

Según la investigación, los hechos ocurrieron en junio de 2024 en una vivienda de la colonia Andrés Figueroa. La víctima, una niña de nueve años, sufrió agresiones que derivaron en su fallecimiento.

El acusado fue detenido el 18 de junio de 2024, posteriormente vinculado a proceso y permaneció en prisión preventiva hasta la emisión de la sentencia tras aceptar su responsabilidad.

La Fiscalía refrenda su compromiso con la justicia y la protección de los derechos de las víctimas, especialmente en casos que afectan a mujeres y menores.