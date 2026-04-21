Condenan a 40 años de prisión a padrastro por homicidio y violación de menor en Chihuahua

Martes 21 de abril de 2026

Un juez penal dictó una sentencia de 40 años de prisión en contra de Abraham Alejandro F. D., tras ser encontrado culpable del homicidio agravado y violación de un menor de ocho años, en un caso que conmocionó a la ciudad de Chihuahua.

La resolución se dio mediante un procedimiento abreviado, luego de que el imputado aceptara su responsabilidad ante el Ministerio Público durante una audiencia privada. Además de la pena privativa de libertad, el juez ordenó el pago de 1.4 millones de pesos por concepto de reparación del daño a una víctima indirecta.

Los hechos ocurrieron el 2 de julio de 2025 en el fraccionamiento Circuito Maniqueo, donde el menor Jasiel Giovanny C.L. perdió la vida a causa de múltiples lesiones con arma blanca, que derivaron en insuficiencia respiratoria, según la necropsia.

De acuerdo con información del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Chihuahua y la Fiscalía General del Estado de Chihuahua, el acusado inicialmente intentó desviar la investigación, pero posteriormente confesó los delitos para acceder a la reducción de su condena mediante el juicio abreviado.

El sentenciado permanecerá en el Centro de Reinserción Social femenil de Aquiles Serdán, donde cumplirá su condena conforme a lo establecido por la ley. Asimismo, se informó que el tiempo que ha permanecido en prisión preventiva desde julio de 2025 será tomado en cuenta para el cumplimiento de la sentencia.

Durante la audiencia, familiares de la víctima estuvieron presentes, acompañados de apoyo psicológico. Las autoridades indicaron que, aunque el caso ha sido resuelto judicialmente, algunas líneas de investigación continúan abiertas.