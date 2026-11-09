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Lunes 9 de noviembre de 2026

Condenan a Russell Brand a 10 años y medio de prisión por delitos sexuales

Londres, Inglaterra.- El actor y comediante británico Russell Brand, de 51 años, fue sentenciado este lunes a 10 años y seis meses de prisión, luego de ser declarado culpable de violación y agresiones sexuales contra cuatro mujeres, por hechos ocurridos durante su trayectoria en el mundo del entretenimiento.

Durante la audiencia, el juez Joel Bennathan cuestionó la conducta del artista y señaló que había mostrado una actitud de “indiferencia arrogante” frente a las mujeres que rechazaban sus acercamientos sexuales.

“Hace unos 20 años, Russell Brand, te estabas haciendo famoso. Eras inteligente y, para muchos, divertido y carismático. Pero también te habías convertido en un depredador sexual”, expresó el magistrado al comunicar la sentencia.

De acuerdo con la información difundida sobre el proceso judicial, un jurado integrado por ocho hombres y cuatro mujeres encontró culpable al comediante de delitos cometidos contra cuatro de las seis denunciantes, cuyos testimonios se relacionan con acontecimientos que se remontan a 2004.

Durante el juicio, Brand sostuvo su inocencia y argumentó que todas sus relaciones sexuales habían sido consensuadas. Sin embargo, los integrantes del jurado consideraron acreditada su responsabilidad en cuatro de los casos examinados.

El actor también fue absuelto de otros dos cargos de violación y uno de intento de agresión sexual, al no determinarse su culpabilidad por esas acusaciones.

Brand alcanzó notoriedad internacional por sus presentaciones de comedia, su participación en programas de radio y televisión y sus apariciones cinematográficas. Su carrera también estuvo marcada por controversias públicas relacionadas con su comportamiento y sus antecedentes de consumo de drogas y alcohol.

La resolución judicial representa una nueva etapa en el proceso penal contra el artista, luego de las denuncias presentadas por varias mujeres sobre hechos ocurridos durante los años en que consolidaba su carrera en el entretenimiento británico.

La sentencia de 10 años y medio de prisión fue comunicada por el juez Bennathan tras la valoración de los delitos por los que el comediante fue declarado culpable.

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