Condenan a cinco años de prisión a Dámaso López Serrano, “Mini Lic”, por cooperación en casos de narcotráfico

Jueves 5 de febrero de 2026

Dámaso López Serrano, conocido como el “Mini Lic”, fue condenado a cinco años de prisión en Estados Unidos, en un caso que llamó la atención por la reducción de la pena gracias a la información que proporcionó sobre miembros del Cártel de Sinaloa y sus operaciones, así como sobre políticos presuntamente involucrados en el narcotráfico.

Las declaraciones de López Serrano fueron determinantes para los procesos contra Ovidio Guzmán en enero de 2023 y contra Joaquín Guzmán e Ismael “El Mayo” Zambada en julio de 2024. Además, su colaboración incluyó datos sobre los líderes que tomaron control del Cártel de Sinaloa tras la extradición de “El Chapo” Guzmán, así como rutas y métodos para trasladar drogas de México a Estados Unidos.

De acuerdo con reportes de Insight Crime, el gobierno estadounidense rechazó la solicitud de extradición presentada por México para juzgar a López Serrano por el asesinato del periodista Javier Valdez, debido al valor estratégico de la información que proporcionó para otras capturas.

Con esta condena, Dámaso López Serrano cumple una pena reducida que refleja su cooperación en la desarticulación de estructuras del narcotráfico y la captura de altos mandos del Cártel de Sinaloa.