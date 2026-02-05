Internacional

11.46°C

Nubes

Chihuahua, Chihuahua

Jueves 5 de febrero de 2026

Condenan a cinco años de prisión a Dámaso López Serrano, “Mini Lic”, por cooperación en casos de narcotráfico

Dámaso López Serrano, conocido como el “Mini Lic”, fue condenado a cinco años de prisión en Estados Unidos, en un caso que llamó la atención por la reducción de la pena gracias a la información que proporcionó sobre miembros del Cártel de Sinaloa y sus operaciones, así como sobre políticos presuntamente involucrados en el narcotráfico.

Las declaraciones de López Serrano fueron determinantes para los procesos contra Ovidio Guzmán en enero de 2023 y contra Joaquín Guzmán e Ismael “El Mayo” Zambada en julio de 2024. Además, su colaboración incluyó datos sobre los líderes que tomaron control del Cártel de Sinaloa tras la extradición de “El Chapo” Guzmán, así como rutas y métodos para trasladar drogas de México a Estados Unidos.

De acuerdo con reportes de Insight Crime, el gobierno estadounidense rechazó la solicitud de extradición presentada por México para juzgar a López Serrano por el asesinato del periodista Javier Valdez, debido al valor estratégico de la información que proporcionó para otras capturas.

Con esta condena, Dámaso López Serrano cumple una pena reducida que refleja su cooperación en la desarticulación de estructuras del narcotráfico y la captura de altos mandos del Cártel de Sinaloa.

José Antonio Meade es nombrado presidente del Consejo de Administración de HSBC México

Síguenos en redes sociales

Lo Más Popular Hoy

Supervisa Sindicatura avances en la reparación del puente del Arroyo Nogales Sur

Aprueba Comisión de Hacienda y Planeación proyecto de construcción del Centro Integral de Protección Animal

Una persona muere calcinada y otra resulta lesionada en accidente sobre la carretera Parral-Durango

Vinculan a proceso a adulta mayor por sustraer a su nieto con discapacidad
Aprueban regidores ampliación del arrendamiento de unidades para la DSPM
Fijan para el 5 de marzo audiencia constitucional del amparo de César Duarte
Cruz Pérez Cuéllar inaugura el Museo de las Identidades Juarenses
Supervisa Marco Bonilla seguridad en la colonia Mármol III
Trump presiona para intervenir contra cárteles; Sheinbaum enfrenta límites políticos y estructurales
Identifican a expolicía municipal como el hombre ejecutado en el fraccionamiento Jacarandas
Detienen a alcalde de Tequila, Jalisco, y a tres funcionarios municipales en operativo federal

Municipios

Más Noticias

Supervisa Sindicatura servicios públicos en la colonia Punta Esperanza
Entrega Estado 200 cobijas a familias de comunidades indígenas en Ocampo
Alma Portillo habilita línea de atención para reportar deficiencias en el suministro de agua en Parral