Condenan a mexicano a 7 años de prisión por tráfico de armas hacia México

Lunes 9 de marzo de 2026

Un ciudadano mexicano fue sentenciado a 84 meses (7 años) de prisión federal por un tribunal en Del Rio, tras declararse culpable de conspirar para traficar armas de fuego desde Estados Unidos hacia México.

El fiscal federal del United States Attorney’s Office for the Western District of Texas, Justin R. Simmons, informó que el condenado es Martin Edgar Garza Pacheco, de 42 años, originario de Melchor Múzquiz.

Garza Pacheco fue arrestado el 22 de abril de 2023 en el puerto de entrada de Eagle Pass Port of Entry, como resultado de una investigación sobre tráfico de armas. De acuerdo con documentos judiciales, utilizó a dos cómplices —Shiddartha Salinas Avila y Victor Ulysses Ybarra-Daniels— para adquirir 36 armas de fuego en diversas tiendas minoristas del área de San Antonio.

Las autoridades señalaron que Garza Pacheco cruzaba desde México hacia San Antonio, recogía las armas compradas por sus cómplices y posteriormente las introducía de contrabando a México ocultas en su vehículo. El acusado se declaró culpable del delito de conspiración para traficar armas el 21 de agosto de 2023.

Los coacusados también recibieron sentencias de prisión: Ybarra-Daniels fue condenado a 48 meses el 8 de octubre de 2025, mientras que Salinas Avila recibió 42 meses el 3 de noviembre del mismo año. El caso fue presidido por la jueza federal Alia Moses.

La investigación fue realizada por la Bureau of Alcohol, Tobacco, Firearms and Explosives, U.S. Immigration and Customs Enforcement a través de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI), y U.S. Customs and Border Protection. El procesamiento del caso estuvo a cargo de los fiscales federales adjuntos Nallely Duarte y Daisy Gonzalez.