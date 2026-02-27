Condenan a miembros del Cártel del Golfo en Zacatecas

Viernes 27 de febrero de 2026

Un juez federal sentenció a dos integrantes del Cártel del Golfo que operaban en Zacatecas, uno de ellos como jefe de plaza en Fresnillo, a 16 y 56 años de prisión, tras ser detenidos con droga y armamento.

La Fiscalía General de la República (FGR) informó que:

Gilberto López Morado, alias "El Pelón" o "La Madona", recibió 16 años y 6 meses de prisión. Fue hallado culpable de:

Delitos contra la salud

Delincuencia organizada

Privación ilegal de la libertad

Portación de arma de fuego y posesión de cartuchos de uso exclusivo del Ejército

Juan Jesús Chaires Alonso, alias "El Cachetón", recibió 56 años y 9 meses de prisión. Fue condenado por:

Delincuencia organizada (hipótesis de delitos contra la salud)

Secuestro

Portación de arma de fuego de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas

La detención de ambos ocurrió el 27 de junio de 2013 en un domicilio de la colonia Plan de Ayala, en Fresnillo, Zacatecas, donde se aseguraron armas de fuego, cartuchos, marihuana y clorhidrato de cocaína.

Cabe destacar que Chaires había sido detenido previamente en marzo de 2008 en Aguascalientes, pero quedó en libertad. Actualmente, López Morado está recluido en el CEFERESO 13 de Oaxaca, mientras que Chaires Alonso permanece en el CEFERESO 17 de Michoacán.