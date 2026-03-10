Condenan en Nueva York a tres hermanos por tráfico sexual y agresiones contra mujeres

Martes 10 de marzo de 2026

Tres hermanos que figuraban entre los corredores inmobiliarios más destacados de Estados Unidos fueron declarados culpables por un jurado federal en Manhattan de participar durante años en una conspiración para traficar con mujeres y menores con fines sexuales.

Los acusados, Tal Alexander, de 39 años, y los gemelos Oren Alexander y Alon Alexander, de 38, enfrentaban cargos por tráfico sexual, agresión sexual y conspiración. Tras el veredicto, todos podrían recibir cadena perpetua cuando sean sentenciados el próximo 6 de agosto por la jueza Valerie E. Caproni en el United States District Court for the Southern District of New York.

El fallo se dio luego de más de un mes de juicio, en el que el jurado escuchó el testimonio de 11 mujeres que acusaron a los hermanos de violación o agresión sexual. Los jurados deliberaron durante aproximadamente 21 horas a lo largo de tres días antes de emitir el veredicto.

Durante el proceso, la fiscalía sostuvo que los acusados utilizaban fiestas y su estilo de vida como empresarios exitosos para atraer a mujeres, a quienes posteriormente aislaban y agredían. Según los fiscales, en algunos casos también empleaban drogas para incapacitar a sus víctimas.

“Utilizaron una estrategia consistente para atraer, aislar y violar a sus víctimas”, señaló el fiscal federal Andrew Jones durante su alegato final.

Los jurados escucharon a más de 30 testigos y revisaron diversas pruebas, incluido un video presentado por la fiscalía en el que, según los investigadores, se observa a uno de los acusados agrediendo sexualmente a una joven de 17 años.

Tras el veredicto, el fiscal federal del distrito sur de Nueva York, Jay Clayton, elogió a las víctimas que decidieron declarar durante el juicio y afirmó que el jurado reconoció la gravedad de los hechos.

“El jurado vio la conducta de los acusados por lo que fue: un abuso sexual brutal y calculado”, declaró.

El caso ha sido considerado una caída estrepitosa para los hermanos Alexander, quienes durante años fueron conocidos por cerrar negocios inmobiliarios multimillonarios y presumir en redes sociales una vida de lujo entre Miami y Manhattan.

Los tres permanecen detenidos en el Metropolitan Detention Center Brooklyn desde su arresto en 2024. Sus abogados manifestaron su desacuerdo con el veredicto y adelantaron que buscarán apelar la sentencia.

De acuerdo con la acusación federal, los hechos investigados ocurrieron entre 2008 y 2021, periodo en el que los fiscales señalan que los hermanos agredieron a múltiples víctimas en distintas ciudades de Estados Unidos. Tras el fallo, varias de las denunciantes expresaron alivio y afirmaron que el veredicto podría motivar a otras mujeres a denunciar agresiones sexuales.