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Miércoles 28 de octubre de 2026

Conductor de Silverado habría intentado atropellar a automovilista tras discusión en Cuauhtémoc

Cuauhtémoc.- Elementos de la Policía Municipal atendieron un reporte de amenazas luego de que un ciudadano denunciara que el conductor de una camioneta presuntamente intentó impactarlo con el vehículo y posteriormente lo siguió.

Los hechos fueron reportados a las 22:51 horas del 27 de octubre, en el cruce de la avenida Morelos y calle 31.ª.

El afectado explicó a los agentes que momentos antes había sostenido una discusión con el conductor de una Chevrolet Silverado blanca, en el cruce de la calzada Cuauhtémoc y Margarita Maza.

Según su testimonio, el otro conductor lo habría agredido verbalmente y posteriormente realizó maniobras con la camioneta con la aparente intención de impactarlo, aunque no logró hacerlo.

Después del incidente, el hombre de la Silverado presuntamente lo siguió hasta el punto donde solicitó apoyo al 911.

Cuando los policías llegaron, la camioneta ya se había retirado. El reportante indicó que solicitó la presencia de los agentes debido al temor que le provocó la situación y porque desconocía el motivo de la conducta del otro conductor.

No se reportaron personas lesionadas ni daños materiales y los agentes realizaron el registro correspondiente de los hechos.

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