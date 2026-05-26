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Martes 26 de mayo de 2026

Conductor ebrio termina su carrera frente a Palacio de Gobierno tras persecución en el Centro

Un conductor fue detenido durante la madrugada de este martes luego de protagonizar una persecución por calles del Centro Histórico de Chihuahua, misma que concluyó cuando perdió el control de su vehículo y terminó sobre la banqueta, a un costado de la puerta principal de Palacio de Gobierno.

De acuerdo con el reporte de la Dirección de Seguridad Pública Municipal (DSPM), elementos policiacos detectaron un vehículo Ford Mustang rojo, modelo 2004, circulando en sentido contrario sobre la calle Ojinaga, por lo que le marcaron el alto para realizar una revisión.

Sin embargo, el conductor ignoró las indicaciones de los agentes y aceleró su marcha, dando inicio a una persecución por diversas vialidades del primer cuadro de la ciudad.

Durante su intento por evadir a las autoridades, el automóvil impactó una barda del Paraninfo Universitario, ubicado en el cruce de las calles Vicente Guerrero y Escorza. A pesar del choque, el conductor continuó avanzando hasta perder el control del vehículo e impactarse junto al acceso principal de Palacio de Gobierno, en la intersección de las calles Juan Aldama y Venustiano Carranza.

Los agentes municipales lograron asegurar al conductor, identificado como Ramón A. O., de 29 años de edad, quien presuntamente se encontraba en estado de ebriedad al momento de los hechos.

Posteriormente, personal de la Policía Vial acudió al lugar para hacerse cargo del incidente, así como del conductor y del vehículo involucrado, a fin de aplicar las sanciones correspondientes y determinar su situación legal.

Las autoridades informaron que, pese a los impactos registrados durante la persecución, no se reportaron daños de consideración en los inmuebles involucrados ni personas lesionadas.

El hecho generó gran atención en redes sociales, luego de que una conductora captara en video el momento en que el automóvil terminó su recorrido frente a Palacio de Gobierno, imágenes que rápidamente comenzaron a circular entre usuarios de distintas plataformas digitales.

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