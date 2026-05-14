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Jueves 14 de mayo de 2026

Conductor exhibe a pasajera por presuntamente no pagar viaje en plataforma

Un conductor de transporte por aplicación exhibió en redes sociales a una pasajera que presuntamente se negó a pagar un viaje solicitado a través de DiDi.

El video fue difundido por Juan Alberto Alcántar, quien documentó desde que aceptó el servicio hasta que dejó a la usuaria, identificada como Ana Brenda, en un domicilio ubicado presuntamente en el fraccionamiento Cerradas de Santa Ana.

En la grabación, el conductor explicó que la pasajera contaba con una calificación de 4.0 dentro de la aplicación y únicamente tenía cuatro viajes registrados, lo que, aseguró, le generó desconfianza desde el inicio.

A pesar de ello, decidió aceptar el traslado debido a que el destino se encontraba cerca de su domicilio.

Durante el trayecto, el chofer señaló que mantendría grabado todo el recorrido para documentar cualquier incidente, pues sospechaba que podría presentarse un problema con el pago.

Al llegar al destino, el conductor informó que el costo del viaje era de aproximadamente 70 pesos; sin embargo, según relató, la mujer respondió que no contaba con dinero y prometió pagar en un próximo viaje.

Ante la negativa, el conductor amenazó con solicitar apoyo de las autoridades y posteriormente realizó una llamada al número de emergencias 911.

“Soy conductor de Uber y una pasajera no pagó”, se escucha en la grabación difundida en redes sociales.

El video ha generado diversas reacciones entre usuarios de redes sociales, quienes debatieron sobre la actuación del conductor y la responsabilidad de los usuarios al utilizar servicios de transporte por aplicación.

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