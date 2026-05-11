Conductores denuncian deterioro en la Vía Corta a Parral por baches y daños en la carpeta asfáltica

Lunes 11 de mayo de 2026

Automovilistas que transitan de manera frecuente por la Vía Corta a Parral denunciaron el deterioro que presenta esta carretera y alertaron sobre los riesgos que representa para quienes circulan diariamente por esta ruta.

A través de fotografías compartidas en redes sociales, los conductores exhibieron las malas condiciones en distintos tramos del camino, donde se observan múltiples baches, parches desgastados y deformaciones en la carpeta asfáltica.

De acuerdo con los reportes ciudadanos, en algunas zonas también se han formado hundimientos, desniveles y superficies irregulares que dificultan el tránsito vehicular y generan molestias constantes para quienes utilizan esta vía.

Los automovilistas señalaron que las condiciones de la carretera pueden provocar daños mecánicos en los vehículos, principalmente en neumáticos y suspensión.

Asimismo, advirtieron que el deterioro representa un riesgo mayor para quienes circulan a altas velocidades o durante la noche, cuando la visibilidad es menor y los desperfectos pueden pasar desapercibidos.

Ante esta situación, los conductores hicieron un llamado a las autoridades correspondientes para realizar trabajos de rehabilitación y mantenimiento en esta importante carretera que conecta a la capital del estado con la región sur de Chihuahua.