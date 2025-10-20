Condusef alerta sobre promociones engañosas antes de El Buen Fin 2025

Lunes 20 de octubre de 2025

A un mes del inicio de El Buen Fin 2025, la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef) emitió una alerta sobre el uso de promociones engañosas en algunos comercios, que presentan planes de pagos fijos como si fueran meses sin intereses (MSI).

La Condusef explicó que los planes de pagos fijos implican que los establecimientos fijan un precio al producto y le añaden intereses ocultos por financiamiento, los cuales se dividen en mensualidades constantes. En contraste, los meses sin intereses auténticos consisten en dividir el costo total del producto sin incrementos previos ni cargos adicionales.

Este tipo de promociones falsas generan confusión entre los consumidores, quienes creen estar accediendo a créditos sin intereses, cuando en realidad asumen pagos con recargos y costos extras.

Por ello, la Comisión recomendó a los compradores verificar cuidadosamente los términos y condiciones de cada promoción antes de concretar cualquier compra, para evitar cargos inesperados y proteger su economía.