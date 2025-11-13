Conferencias “Nueva Era Fiscal: Análisis Reforma 2026” se realizarán este 13 de noviembre en Chihuahua

Jueves 13 de noviembre de 2025

La Academia Chihuahuense de Estudios Fiscales (ACHEF) invita a participar en el evento “Nueva Era Fiscal: Análisis Reforma 2026”, que se llevará a cabo este miércoles 13 de noviembre en el Hotel Sheraton, en Chihuahua.

El evento contará con cinco expertos en materia fiscal, quienes ofrecerán conferencias sobre los cambios y perspectivas de la reforma fiscal 2026:

C.P. y M.I. Hector G. Aguilar – Experto en materia tributaria

Lic. Manuel Carrasco – Director del comité de Comercio Exterior de INDEX

Lic. y M.I. Flor Vargas – Abogada y Máster en impuestos

Lic. y M.I. Jorge Maceiras – Abogado especialista en litigio y defensa fiscal

C.P. y M.I. Alejandra Guerrero – Fiscalista, especialista en compliance tributario

Las conferencias se desarrollarán de 16:00 a 20:00 horas, con registro a partir de las 15:30 horas.

Para más información sobre el evento, costos de inscripción y el programa de conferencias, los interesados pueden visitar la página web www.achef.mx

o enviar un correo a contacto@achef.com

.

El encuentro está dirigido a profesionales, empresarios y público en general interesado en comprender los cambios fiscales y sus implicaciones para el próximo año.