Confesó El Mayo que sobornó a políticos y policías en México

Lunes 25 de agosto de 2025

Ismael, "El Mayo", Zambada confesó durante su audiencia de culpabilidad que sobornó a políticos y policías mexicanos para permitirle operar su red de narcotráfico en el país.

Durante la audiencia de este 25 de agosto ante la Corte Federal de Brooklyn, El Mayo aceptó los cargos de crimen organizado y corrupción.

Zambada confesó durante la audiencia que entregó sobornos económicos a importantes políticos y policías en México para permitirle operar libremente en varios territorios del país.

“Durante 50 años he dirigido una gran red criminal... Desde el principio y hasta el momento de mi captura he pagado sobornos a policías, militares y políticos en México”, confesó Zambada.

Cabe destacar que con la audiencia El Mayo evitó juicio, pero aun así deberá enfrentar cadena perpetua obligatoria.

Dicha sentencia le será dictada al fundador del Cártel de Sinaloa.