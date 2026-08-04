Confianza del consumidor registra avance en julio, reporta Inegi

Martes 4 de agosto de 2026

La confianza de los consumidores mexicanos mostró una recuperación durante julio de 2026, de acuerdo con el más reciente Indicador de Confianza del Consumidor (ICC) publicado por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

El organismo informó que el indicador se ubicó en 45.0 puntos, lo que representa un incremento de 1.1 puntos respecto a junio. Sin embargo, en comparación con julio de 2025, el nivel actual se mantiene 0.7 puntos por debajo.

El avance refleja una mejora en la percepción de los hogares sobre la situación económica y las expectativas para los próximos meses, aunque algunos rubros continúan mostrando cautela entre los consumidores.

Entre los componentes evaluados, el indicador con menor nivel fue el relacionado con las posibilidades actuales de los integrantes del hogar para adquirir bienes duraderos como muebles, televisores, lavadoras y otros electrodomésticos, que se ubicó en 31.1 puntos, evidenciando que las familias aún enfrentan limitaciones para realizar este tipo de gastos.

Por otra parte, el mayor incremento mensual se observó en la percepción sobre la situación económica del país dentro de los próximos 12 meses, respecto a la situación actual, componente que avanzó 1.8 puntos frente al mes anterior.

Los resultados sugieren una recuperación moderada en el ánimo de los consumidores, impulsada principalmente por mejores expectativas sobre el desempeño de la economía nacional, aunque persisten retos relacionados con el poder adquisitivo y la capacidad de consumo de los hogares mexicanos.

El Indicador de Confianza del Consumidor es una referencia clave para medir la percepción de la población sobre la economía familiar y nacional, así como sus expectativas de gasto y consumo en el corto y mediano plazo.