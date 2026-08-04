México

22.34°C

Nubes

Chihuahua, Chihuahua

Martes 4 de agosto de 2026

Confianza del consumidor registra avance en julio, reporta Inegi

La confianza de los consumidores mexicanos mostró una recuperación durante julio de 2026, de acuerdo con el más reciente Indicador de Confianza del Consumidor (ICC) publicado por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

El organismo informó que el indicador se ubicó en 45.0 puntos, lo que representa un incremento de 1.1 puntos respecto a junio. Sin embargo, en comparación con julio de 2025, el nivel actual se mantiene 0.7 puntos por debajo.

El avance refleja una mejora en la percepción de los hogares sobre la situación económica y las expectativas para los próximos meses, aunque algunos rubros continúan mostrando cautela entre los consumidores.

Entre los componentes evaluados, el indicador con menor nivel fue el relacionado con las posibilidades actuales de los integrantes del hogar para adquirir bienes duraderos como muebles, televisores, lavadoras y otros electrodomésticos, que se ubicó en 31.1 puntos, evidenciando que las familias aún enfrentan limitaciones para realizar este tipo de gastos.

Por otra parte, el mayor incremento mensual se observó en la percepción sobre la situación económica del país dentro de los próximos 12 meses, respecto a la situación actual, componente que avanzó 1.8 puntos frente al mes anterior.

Los resultados sugieren una recuperación moderada en el ánimo de los consumidores, impulsada principalmente por mejores expectativas sobre el desempeño de la economía nacional, aunque persisten retos relacionados con el poder adquisitivo y la capacidad de consumo de los hogares mexicanos.

El Indicador de Confianza del Consumidor es una referencia clave para medir la percepción de la población sobre la economía familiar y nacional, así como sus expectativas de gasto y consumo en el corto y mediano plazo.

Poniente 5 podría iniciar en poco más de tres meses si se aprueba crédito: Bonilla

Síguenos en redes sociales

Lo Más Popular Hoy

Disputa entre Cártel de Sinaloa y La Línea mantiene varios frentes de violencia en Chihuahua

Reconoce Joni Barajas trabajo conjunto para impulsar la campaña "Kuira Bá Chihuahua" y preservar la riqueza cultural de los pueblos originarios

Exige Sindicatura a IMPULSA y MAPERJ agilizar entregas en Bosques de San Pedro y Quinta San Carlo

Supervisa Sindicatura etapa final del Puente Carretera Aldama; registra 100% de avance
Denuncian robo constante de cableado de alumbrado público en la colonia Rosario
Dañan transformador de la CFE en terreno baldío; investigan posibles actos de vandalismo
Chihuahua supera los 2 millones de vehículos registrados; Juárez y la capital concentran el 68% del parque vehicular
Solicitan apoyo para localizar a adolescente desaparecida en la colonia Cerro de la Cruz
PRI solicitará al SAT y a la UIF investigar financiamiento de actividades de Cruz Pérez Cuéllar y Andrea Chávez
Femsa confirma aumento de precios en productos Coca-Cola por alza en costos de producción
Enfermera auxilia a motociclista lesionado tras accidente en la Miguel Barragán

Municipios

Más Noticias

Rocío Nahle defiende libertad de expresión, pero pide “orden” y ética en los medios
México y Japón fortalecen cooperación económica en energía e inteligencia artificial
Detienen en Texas a mexicano acusado de fraude piramidal