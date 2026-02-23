Confirma FGR mediante pruebas genéticas la muerte de “El Mencho”

Lunes 23 de febrero de 2026

La Fiscalía General de la República (FGR) informó que Nemesio Oseguera, alias “El Mencho”, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación, fue identificado genéticamente tras ser abatido en Tapalpa, Jalisco.

En un comunicado, la FGR detalló que el Ministerio Público Federal (MPF) de la FEMDO ordenó diversas diligencias de reconocimiento y necropsias a los cuerpos de tres personas que fallecieron durante su traslado a la Ciudad de México.

“Derivado del trabajo pericial realizado por personal de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), el cuerpo de Rubén ‘N’ ya fue identificado genéticamente”, se lee en el documento oficial.

Respecto a las otras personas que perdieron la vida en Tapalpa, las autoridades indicaron que serán recuperadas por personal ministerial, pericial y de la Policía Federal Ministerial (PFM) para su levantamiento, procesamiento e identificación formal.