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Martes 10 de noviembre de 2026

Confirma Harfuch dos órdenes de aprehensión contra Arturo Zuany

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, informó que el exfiscal de Operaciones Estratégicas de Chihuahua, Arturo Zuany, cuenta con dos órdenes de aprehensión vigentes, una emitida por autoridades estatales y otra del ámbito federal, relacionadas con investigaciones por diferentes delitos.

Durante un encuentro con medios de comunicación, el funcionario federal fue cuestionado sobre la situación jurídica del exservidor público, quien es investigado junto con el exfiscal de Chihuahua, César Jáuregui, actualmente recluido en el Centro Federal de Readaptación Social número 1, conocido como el Altiplano.

García Harfuch explicó que, de acuerdo con la información disponible hasta el momento, existen dos mandamientos judiciales contra Zuany, derivados de investigaciones independientes.

Enfrenta acusaciones estatales y federales

En el ámbito estatal, Arturo Zuany es requerido por la Fiscalía General del Estado de Chihuahua por los presuntos delitos de uso indebido de la función pública y coalición, acusaciones que también enfrenta César Jáuregui.

Por su parte, la Fiscalía General de la República mantiene una investigación por el presunto delito de traición a la patria, relacionado con la supuesta participación de agentes extranjeros en un operativo efectuado durante abril en el municipio de Morelos, Chihuahua.

De acuerdo con la información difundida, Zuany es considerado prófugo por las autoridades estatales, debido a que no ha sido localizado para ejecutar la orden de aprehensión correspondiente.

El caso forma parte de las investigaciones abiertas contra exfuncionarios de la Fiscalía de Chihuahua por su presunta participación en hechos relacionados con el ejercicio de sus funciones.

Hasta el momento, no se ha informado oficialmente sobre la detención de Arturo Zuany.

Las acusaciones permanecen sujetas a los procedimientos judiciales correspondientes y no constituyen una determinación de culpabilidad.

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