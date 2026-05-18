Confirma Sheinbaum congelamiento de cuentas a Rocha Moya y otros nueve señalados por EU

Lunes 18 de mayo de 2026

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum confirmó este lunes el congelamiento de cuentas bancarias de los 10 mexicanos señalados por autoridades de United States, entre ellos el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya.

Durante la conferencia matutina conocida como La Mañanera del Pueblo, la mandataria informó que la Unidad de Inteligencia Financiera emitirá en las próximas horas un comunicado oficial para detallar el alcance de las medidas financieras aplicadas.

“Más tarde la UIF emitirá un boletín al respecto”, declaró.

Sheinbaum explicó que este tipo de bloqueos financieros pueden activarse de manera automática como parte de los mecanismos de cooperación entre instituciones bancarias y autoridades financieras de México y Estados Unidos.

“Son mecanismos automáticos en cualquiera que cumpla diferentes casos”, señaló.

La presidenta reiteró además que cualquier acusación debe estar sustentada con pruebas y afirmó que el Gobierno de México actuará conforme al Estado de derecho y los procedimientos legales correspondientes.

El caso surge luego de que autoridades estadounidenses solicitaran acciones judiciales y financieras contra 10 mexicanos, entre ellos funcionarios y exfuncionarios presuntamente vinculados con actividades del crimen organizado en Sinaloa.

El tema ha generado atención nacional luego de que en días recientes también se confirmara la detención en Estados Unidos de Gerardo Mérida Sánchez y trascendiera la captura de Enrique Díaz en Europa.