Confirma Sheinbaum muerte de dos mexicanos tras sismo de 7.4 en Colombia

Lunes 17 de agosto de 2026

La presidenta Claudia Sheinbaum confirmó el fallecimiento de dos ciudadanos mexicanos en Colombia, luego del sismo de magnitud 7.4 que afectó al país sudamericano el pasado lunes.

Durante su conferencia de prensa, la mandataria informó que la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) mantiene comunicación directa con las familias de las víctimas y les brinda acompañamiento.

“Hay dos mexicanos que lamentablemente fallecieron y la Cancillería está en contacto con las familias”, señaló Sheinbaum, quien agregó que se les está proporcionando el apoyo necesario.

Días antes, la Embajada de México en Colombia había reportado como desaparecidos a Mario Alberto Zapata Verdier y Brenda Eloísa Flores Reyes, una pareja de mexicanos de la que no se tenía información desde el día del terremoto.

México envía medicamentos y despensas

Sheinbaum informó además que México finalmente no envió equipos de rescatistas a Colombia, debido a que el Gobierno colombiano solicitó otro tipo de asistencia.

El apoyo mexicano se concentró en el envío de despensas y medicamentos, de acuerdo con las necesidades planteadas por las autoridades colombianas.

La representación diplomática mexicana mantiene el acompañamiento a los familiares de los connacionales afectados y la coordinación con las autoridades locales tras el terremoto.