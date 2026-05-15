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Viernes 15 de mayo de 2026

Confirman detención en EU de exsecretario de Seguridad de Sinaloa, Gerardo Mérida Sánchez

El Gabinete de Seguridad de México confirmó este viernes la detención en Estados Unidos del exsecretario de Seguridad Pública de Sinaloa, Gerardo Mérida Sánchez.

A través de un comunicado difundido en redes sociales, la dependencia federal informó que Mérida Sánchez ingresó a territorio estadounidense desde Hermosillo el pasado 11 de mayo y cruzó por la Garita de Nogales, donde quedó bajo custodia de U.S. Marshals Service.

“El Gabinete de Seguridad informa que el exsecretario de Seguridad Pública de Sinaloa, Gerardo Mérida Sánchez, ingresó a Estados Unidos desde Hermosillo, Sonora, el pasado 11 de mayo, y cruzó por la Garita de Nogales hacia Arizona, donde quedó bajo custodia de U.S. Marshals”, señaló la autoridad federal.

De acuerdo con la información oficial, el exfuncionario habría cruzado por voluntad propia para responder ante la justicia estadounidense tras los señalamientos en su contra por presuntos vínculos con el narcotráfico.

Autoridades de Estados Unidos lo acusan de conspiración para importar narcóticos a ese país, además de posesión y uso de armamento de alto poder y dispositivos destructivos.

Hasta el momento, no se han dado a conocer mayores detalles sobre su proceso legal ni la fecha de su próxima audiencia ante autoridades estadounidenses.

Bloquea UIF cuentas de Rubén Rocha y otros implicados en solicitud de extradición de EU

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