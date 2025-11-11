Confirman megapuente escolar en Chihuahua del 14 al 17 de noviembre; el 20 también habrá suspensión

Martes 11 de noviembre de 2025

El secretario de Educación y Deporte (SEYD), Francisco Hugo Gutiérrez Dávila, confirmó que en Chihuahua sí habrá un megapuente escolar este mes, que comprenderá del viernes 14 al lunes 17 de noviembre, además de la suspensión de clases el jueves 20, con motivo del Desfile Cívico-Deportivo por el aniversario de la Revolución Mexicana.

El funcionario explicó que el viernes 14 de noviembre no habrá clases para los alumnos de educación básica (preescolar, primaria y secundaria), debido a que se realizará la sesión del Consejo Técnico Escolar, una jornada de trabajo académico programada en el calendario oficial de la SEP, que contempla 13 sesiones durante el ciclo escolar 2024-2025.

“El día 14 hay Consejo Técnico, entonces por esa razón no hay clase. Es parte del proceso de planeación del ciclo escolar; no es una ocurrencia”, aclaró Gutiérrez Dávila.

De esta manera, los alumnos de educación básica descansarán desde el viernes 14, mientras los docentes laborarán en actividades académicas dentro de las más de 5 mil 300 escuelas del sistema estatal y federalizado.

El sábado 15 y domingo 16 serán días de descanso regular, y el lunes 17 no habrá clases en ningún nivel educativo, pues el asueto oficial por la Revolución Mexicana (20 de noviembre) se recorre a esa fecha conforme a la Ley Federal del Trabajo.

Los días martes 18 y miércoles 19 habrá clases normales, mientras que el jueves 20 nuevamente se suspenderán actividades por la realización del desfile conmemorativo del 114 aniversario del inicio de la Revolución Mexicana, que involucrará a escuelas de todos los niveles, asociaciones civiles, clubes deportivos y cuerpos de emergencia.

“Coincide que el día 14 hay Consejo Técnico, el 17 recorren el día inhábil por la Revolución, y el 20 también suspenden clases porque participarán escuelas en el desfile”, detalló el titular del SEYD.

El secretario recordó que el año pasado el desfile generó problemas de tráfico en la capital debido a que no se suspendieron clases, por lo que este año se declaró inhábil la jornada para facilitar la participación de los contingentes y la movilidad de las familias.

La convocatoria para el desfile cerrará el 13 de noviembre, y hasta entonces se conocerá la cifra definitiva de participantes. Se prevé la asistencia de entre 25 y 30 mil personas, y el evento iniciará a las 11:00 de la mañana, con una duración estimada de dos horas.

“Queremos evitar el caos vial del año pasado. Este año habrá suspensión de clases para que los contingentes puedan integrarse al desfile y para que las familias se desplacen con mayor orden”, subrayó Gutiérrez Dávila.

En total, más de 700 mil alumnos de educación básica disfrutarán de un descanso de cinco días (del 14 al 17 y el 20 de noviembre), mientras que los estudiantes de educación media superior y superior solo tendrán los días 17 y 20 como inhábiles oficiales.

Finalmente, el titular del SEYD enfatizó que el megapuente no es una decisión improvisada, sino parte del calendario escolar de la SEP, diseñado para fortalecer la planeación pedagógica y permitir espacios de evaluación docente.

“Estos días forman parte de la planeación del ciclo escolar; los maestros no descansan, trabajan en su preparación pedagógica. Es una pausa que aprovechan para reforzar la enseñanza y mejorar el aprendizaje de los alumnos”, concluyó.