Confirman primer caso de gusano barrenador ganadero en el municipio de Chihuahua

Miércoles 5 de agosto de 2026

El municipio de Chihuahua registró su primer caso confirmado de gusano barrenador ganadero (GBG), de acuerdo con la actualización más reciente del reporte emitido por el Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (Senasica).

La dependencia federal confirmó que la infección se encuentra activa y afecta a un bovino, aunque hasta el momento no se han dado a conocer detalles sobre la ubicación exacta del animal, su estado de salud o las medidas sanitarias implementadas para contener el contagio.

Con este nuevo registro, el estado de Chihuahua acumula 79 casos activos confirmados en menos de tres semanas desde el inicio del brote, además de dos casos que ya fueron catalogados como inactivos.

Las cifras oficiales indican que el principal foco de la enfermedad se mantiene en el sur de la entidad, particularmente en los municipios de Coronado y Matamoros, mientras que Camargo ocupa el tercer lugar en número de casos detectados.

Ante la propagación de la plaga, las autoridades sanitarias han liberado cerca de 10 millones de moscas estériles, estrategia que busca interrumpir el ciclo reproductivo del insecto y reducir la expansión de la enfermedad.

La presencia del gusano barrenador genera preocupación debido a que Chihuahua es el principal estado exportador de ganado del país, por lo que el avance de la plaga podría tener repercusiones económicas y productivas para el sector pecuario.

Llaman a reforzar medidas preventivas

Senasica y la Secretaría de Salud federal recordaron que el gusano barrenador es una larva de la mosca Cochliomyia hominivorax, la cual deposita huevos en heridas abiertas de animales de sangre caliente y, en casos excepcionales, también puede afectar a personas.

Las autoridades recomendaron revisar diariamente a los animales para detectar heridas, limpiar y proteger cualquier lesión, además de acudir de inmediato con médicos veterinarios ante la presencia de gusanos, mal olor, inflamación severa o heridas que no cicatrizan.

Asimismo, exhortaron a quienes realizan actividades en zonas rurales a utilizar ropa protectora y repelentes para disminuir el riesgo de contacto con la mosca transmisora.

Las autoridades sanitarias mantienen la vigilancia epidemiológica y reiteraron que cualquier sospecha de miasis por gusano barrenador puede reportarse a los números 800 751 2100, 079 o al (55) 5337-1845 de la Unidad de Inteligencia Epidemiológica y Sanitaria.