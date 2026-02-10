Confirman que dos chihuahuenses están entre los mineros asesinados en Sinaloa

Martes 10 de febrero de 2026

Luego de la identificación de cinco cuerpos localizados en una fosa clandestina, la Fiscalía General del Estado de Sinaloa informó que dos de las víctimas son originarias de Chihuahua, quienes formaban parte del grupo de 10 mineros y personal de seguridad de la empresa canadiense Vizsla Silver, privados de la libertad por el crimen organizado hace 19 días en el municipio de Concordia.

Las personas localizadas sin vida fueron identificadas como José Manuel Castañeda Hernández, Ignacio Aurelio Salazar Flores, José Antonio Jiménez Nevárez, José Ángel Hernández Vélez y Jesús Antonio de la O Valdez, este último originario del estado de Chihuahua. En tanto, Saúl Alberto Ochoa Pérez, de 39 años, originario de Lázaro Cárdenas, municipio de Meoqui, continúa desaparecido, sin que hasta el momento se tenga información sobre su paradero.

Los hechos ocurrieron el 23 de enero, cuando las víctimas laboraban para la empresa Vizsla Silver en una zona serrana de Concordia. La propia compañía confirmó la localización de los cuerpos en fosas clandestinas.

Ante este hecho, Michael Konnert, presidente y director ejecutivo de Vizsla Silver, expresó su pesar por lo ocurrido.

“Estamos devastados por este resultado y por la trágica pérdida de vidas. Nuestro más sentido pésame a las familias, amigos y compañeros de trabajo de nuestros colegas, y a toda la comunidad de Concordia. Nos centramos en la recuperación segura de quienes siguen desaparecidos y en apoyar a todas las familias afectadas durante estos momentos increíblemente difíciles”, señaló.

En un comunicado, la empresa informó que se mantiene a la espera de la confirmación oficial de las autoridades mexicanas, y que proporcionará más información conforme avance la investigación. Asimismo, anunció el cierre de operaciones en la zona.

De acuerdo con la información disponible, Saúl Alberto Ochoa Pérez, de 39 años, fue visto por última vez en Concordia, Sinaloa. Mide 1.75 metros, es de tez morena clara, complexión robusta, cabello negro entrecano y corto, ojos café, rostro redondo, nariz recta y boca mediana. Como señas particulares, tiene un lunar grande en el estómago, barba de candado y usa lentes. Al momento de su desaparición vestía camisa, chaleco, casco, zapatos de trabajo y pantalón tipo cargo.

La Fiscalía General del Estado de Chihuahua informó que mantiene coordinación con las autoridades de Sinaloa, y que la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (Ceave) ya tuvo acercamiento con las víctimas indirectas para brindarles acompañamiento.

Por su parte, la Fiscalía de Sinaloa reiteró que desde que se tuvo conocimiento de los hechos se estableció una coordinación interinstitucional con autoridades estatales y federales para la localización de los trabajadores mineros.

El secuestro ocurrió en el fraccionamiento La Clementina, en Concordia. Las personas privadas de la libertad fueron identificadas como: José Ángel Hernández Vélez, de 38 años; Francisco Antonio Esparza Yáñez, de 65; José Manuel Castañeda Hernández, de 35; Saúl Alberto Ochoa Pérez; Jesús Antonio de la O Valdez, de 30; e Ignacio Aurelio Salazar Flores, de 37.

Asimismo, los proveedores de seguridad identificados son José Antonio Jiménez Nevárez, de 32 años; Javier Emilio Valdez Valenzuela, Javier Guillermo Vargas Valle y Miguel Tapia Rayón, todos de 40 años.

Las autoridades informaron que las labores de búsqueda continúan para dar con el paradero de las personas que aún permanecen desaparecidas.