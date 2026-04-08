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Miércoles 8 de abril de 2026

Confirman ubicación de minero atrapado en Sinaloa, pero el rescate aún no es posible

La coordinadora nacional de Protección Civil, Laura Velázquez Alzúa, confirmó que el minero Francisco Zapata Nájera, de 42 años, fue ubicado dentro de la mina Santa Fe, en El Rosario, Sinaloa. No obstante, a pesar de los esfuerzos de los equipos de rescate, aún no ha sido posible extraerlo.

Zapata Nájera fue localizado este martes después del mediodía, resultado de más de 300 horas continuas de trabajos para dar con los mineros atrapados tras el derrumbe registrado el pasado 25 de marzo.

Hasta ahora, las autoridades han logrado rescatar con vida a un trabajador y han recuperado el cuerpo de otro más. Los equipos continúan las maniobras para liberar a Francisco Zapata, en una operación que se mantiene activa día y noche.

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