Conflicto Irán-Israel dispara los precios del crudo y genera inestabilidad en los mercados globales

Jueves 12 de marzo de 2026

Washington.- Los precios del petróleo experimentaron fuertes alzas esta semana debido a la intensificación del conflicto entre Irán, Estados Unidos e Israel. El barril de crudo Brent, referente internacional, superó los 100 dólares a primera hora del jueves, apenas días después de que se acercara a los 120 dólares.

El crudo de referencia en Estados Unidos se situó alrededor de los 95 dólares por barril. El aumento responde a ataques iraníes contra el transporte marítimo comercial en torno al estrecho de Ormuz, por donde circula aproximadamente una quinta parte del petróleo comercializado mundialmente.

Estos ataques forman parte de la campaña de Irán destinada a ejercer presión económica sobre Estados Unidos e Israel para poner fin a la guerra que comenzó hace 12 días. El país persa ha atacado campos petroleros y refinerías en naciones árabes del Golfo Pérsico, además de obstruir el paso de buques de carga, lo que genera preocupaciones sobre la continuidad del suministro energético.

En respuesta a la escalada, la Agencia Internacional de la Energía acordó liberar 400 millones de barriles de petróleo de sus reservas de emergencia para contrarrestar los efectos en los mercados, mientras que Estados Unidos planea liberar 172 millones de barriles de su reserva estratégica.

A pesar de estas medidas, la incertidumbre y los combates continuos han alimentado la especulación de que los precios podrían incrementarse aún más, generando presión sobre la inflación global.

Los efectos se hicieron notar también en los mercados financieros de Asia. El Nikkei 225 de Tokio retrocedió 1,5% hasta 54.177,15 puntos; el Kospi de Corea del Sur bajó 1% hasta 5.552,01; el Hang Seng de Hong Kong cedió 1,2% hasta 25.577,71; y el índice compuesto de Shanghái descendió 0,5% hasta 4.110,20. En Australia, el S&P/ASX 200 retrocedió 1,6% hasta 8.601,70 puntos.

Desde el inicio del conflicto, los movimientos bruscos del petróleo han provocado volatilidad en los mercados globales, con oscilaciones incluso de hora en hora. La posibilidad de que la producción en Oriente Medio quede bloqueada por un periodo prolongado ha generado preocupaciones sobre un aumento de la inflación, afectando la economía mundial.

Los analistas coinciden en que mientras persistan los ataques y la incertidumbre sobre la seguridad del suministro, el mercado petrolero podría continuar con tendencia al alza, impactando no solo los precios de la energía sino también los costos de bienes y servicios a nivel global.