Conflicto con Irán responde a intereses estratégicos y de recursos: Mustapha Sahali

Miércoles 4 de marzo de 2026

El ataque de Estados Unidos contra Irán responde a una estrategia orientada al control de recursos naturales como el petróleo y los minerales estratégicos —incluidas las llamadas “tierras raras”—, así como al fortalecimiento de su posición militar en Asia Central, consideró Mustapha Sahali, consultor en seguridad y fundador de la empresa Profesionales en Seguridad Integral (PSI).

En entrevista, Sahali señaló que el petróleo iraní ha sido objeto de disputas geopolíticas desde hace más de 70 años y recordó la intervención de potencias occidentales en el cambio de régimen de 1953. Posteriormente, tras el triunfo de la Revolución Islámica a finales de la década de 1970, se consolidó la nacionalización del hidrocarburo, lo que —según su análisis— intensificó la presión internacional sobre el país.

“El tema de Irán es doble: por un lado, el control de los recursos naturales, y por otro, el establecimiento de una base estratégica para influir en Asia Central”, afirmó el especialista. Añadió que la región atraviesa actualmente una etapa de inestabilidad que podría prolongarse por semanas o meses, con impacto directo en los precios internacionales del petróleo y posibles efectos recesivos a nivel global.

Sahali también consideró que decisiones previas de Washington, como la salida de Afganistán y la cancelación del acuerdo nuclear firmado durante la administración de Barack Obama, contribuyeron a la actual escalada. Asimismo, opinó que factores internos influyen en la postura de líderes como Donald Trump y Benjamín Netanyahu.

Finalmente, el consultor sostuvo que, pese al asesinato en febrero pasado del líder supremo iraní Alí Jameneí, el gobierno de Irán mantiene una estructura sólida y respaldo interno suficiente para enfrentar el escenario actual, lo que podría reforzar su cohesión frente a la presión externa.