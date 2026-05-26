Conflicto en Medio Oriente dispara hasta 50% los costos del transporte marítimo

Martes 26 de mayo de 2026

México.- El conflicto bélico en Medio Oriente ha generado un incremento de hasta 50 por ciento en las tarifas del transporte marítimo internacional, además de provocar mayores tiempos de traslado de mercancías y nuevos desafíos logísticos para el comercio global, informó la Asociación Mexicana de Agentes Navieros (AMANAC).

Durante la toma de protesta de la nueva dirigencia del organismo para el periodo 2026-2028, su presidente, Roberto Meillón, explicó que las tensiones en la región han impactado directamente las rutas comerciales que conectan Asia con distintos mercados, incluido México.

Como ejemplo, señaló que el costo de transportar un contenedor de 40 pies pasó de aproximadamente 2 mil dólares en marzo a 3 mil dólares en abril, reflejando un aumento cercano al 50 por ciento en apenas unas semanas.

El dirigente explicó que las afectaciones están relacionadas con la necesidad de modificar rutas marítimas ante los riesgos en zonas estratégicas como el Estrecho de Ormuz, situación que obliga a los buques a recorrer trayectos más largos y costosos.

Además del incremento en los fletes, la industria enfrenta problemas derivados de la acumulación de contenedores vacíos que deben ser retornados principalmente a China, lo que ha generado presión operativa en puertos mexicanos como Puerto de Manzanillo, Puerto de Lázaro Cárdenas, Puerto de Veracruz y Puerto de Altamira.

Meillón indicó que la congestión portuaria puede generar pérdidas millonarias para las navieras debido a retrasos prolongados en la carga y descarga de mercancías. En algunos casos, los contenedores pueden permanecer detenidos durante varias semanas, elevando significativamente los costos de operación.

Asimismo, destacó que uno de los principales retos para el sistema portuario mexicano es la falta de expansión de la infraestructura frente al crecimiento del comercio internacional. Señaló que puertos como Manzanillo manejan actualmente volúmenes de carga muy superiores a los que fueron diseñados originalmente para operar.

Finalmente, el representante del sector subrayó la necesidad de fortalecer la colaboración entre autoridades, agentes aduanales y empresas privadas para agilizar los procesos logísticos, mejorar la capacidad operativa de los puertos y reducir los tiempos de despacho de mercancías, factores clave para mantener la competitividad del comercio exterior mexicano.