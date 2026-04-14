Conflicto legal en Murá Residencial afecta a compradores; más de 100 lotes bajo litigio

Martes 14 de abril de 2026

Un conflicto legal entre la empresa Aktiva Financiera S.A. de C.V. Sofom E.N.R. y Constructora e Inmobiliaria Oserca S.A. de C.V. mantiene en incertidumbre a decenas de compradores del desarrollo Murá Residencial, ubicado en la carretera Chihuahua–Aldama.

Desde octubre de 2025, la financiera interpuso una demanda por incumplimiento en el pago de un financiamiento, lo que derivó en un juicio hipotecario sobre el proyecto. Como resultado, más de 100 inmuebles han sido embargados o se encuentran sujetos a procesos legales.

De acuerdo con la información, al menos 102 lotes presentan gravamen inscrito en el Registro Público de la Propiedad, lo que impide su escrituración y limita a los adquirientes para formalizar la propiedad o realizar transacciones legales.

Ante esta situación, la financiera hizo un llamado a compradores, inversionistas y notarios a verificar el estatus jurídico de los inmuebles antes de concretar cualquier operación, con el fin de evitar posibles afectaciones patrimoniales.

Pese al conflicto, el desarrollo mantiene una estrategia activa de promoción en redes sociales, ofertando lotes y viviendas como opción de inversión, destacando amenidades como casa club, alberca y áreas infantiles; sin embargo, en el lugar únicamente se observan avances parciales como bardas perimetrales.

El proyecto, valuado en más de 200 millones de pesos, inició alrededor de 2018 como un fraccionamiento de alto nivel, pero conflictos internos entre socios y problemas financieros provocaron la suspensión de obras desde finales de 2023.

Además, reportes indican que en junio de 2025 fue vinculado a proceso Carlos Enrique B. D. por el delito de fraude específico, tras vender inmuebles previamente dados en garantía, aunque no se ha confirmado oficialmente su relación directa con Murá Residencial.

Actualmente, compradores afectados han comenzado a interponer demandas por posibles delitos como abuso de confianza, mientras el caso continúa en proceso legal y sin una solución inmediata para quienes invirtieron en el desarrollo.