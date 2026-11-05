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Jueves 5 de noviembre de 2026

Conforman bloque panista para defender la unidad del PAN y dar voz a la militancia

Los diputados locales Carlos Olson, Jorge Soto y Carla Rivas; los regidores Félix Martínez e Isaac Olivas; el director de Obras Públicas, Carlos Rivas, y Rafa Loera se reunieron anoche en el restaurante Las Faenas de Chihuahua, donde acordaron trabajar por la unidad de Acción Nacional, privilegiar el diálogo y defender el derecho de la militancia a participar en las decisiones internas del partido rumbo al proceso electoral de 2027.

Asimismo, hicieron una invitación abierta a toda la militancia panista a sumarse a este esfuerzo, expresar sus inquietudes, aportar propuestas y participar activamente en la construcción del futuro del PAN, mediante el diálogo, el respeto y la participación democrática.

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