Congresistas de EE. UU. buscan reinstaurar el etiquetado de origen obligatorio para carne de res

Martes 28 de octubre de 2025

Washington, D.C.– Ante la presión de los ganaderos estadounidenses, congresistas de ambos partidos presentaron una iniciativa para reinstaurar el etiquetado de origen obligatorio en la carne de res (MCOOL, por sus siglas en inglés), una medida que obligaría a los supermercados a informar a los consumidores el país de procedencia del producto.

El proyecto, impulsado por la republicana Harriet Hageman y el demócrata Ro Khanna, responde a la creciente preocupación del sector ganadero frente al aumento de importaciones y a la necesidad de mayor transparencia en el mercado. La propuesta cobró fuerza luego de una reunión, en septiembre, entre productores y Brooke Rollins, titular del Departamento de Agricultura de Estados Unidos.

Khanna argumentó que la medida es urgente tras el anuncio del gobierno de Donald Trump de cuadruplicar las importaciones de carne argentina para contener los precios internos.

“Necesitamos una política comercial que ponga a Estados Unidos primero. Me enorgullece liderar una legislación que bloquee a las multinacionales que importan ganado y lo etiquetan falsamente como estadounidense”, afirmó el legislador.

Por su parte, Hageman sostuvo que las condiciones actuales del mercado ofrecen rentabilidad a los productores, por lo que deben protegerse:

“El mercado interno finalmente está brindando los medios para mantener vivos los ranchos. Debemos garantizar total transparencia sobre el origen de la carne y detener la mezcla de productos extranjeros con los estadounidenses”, enfatizó.

El MCOOL fue eliminado en 2015 luego de que México y Canadá impugnaran la medida ante la Organización Mundial del Comercio (OMC), que falló a su favor. Sin embargo, grupos como R-CALF USA proponen negociar un nuevo acuerdo comercial con ambos países para evitar futuras disputas, incluso mediante ajustes en temas antidumping o compensaciones dentro del marco del T-MEC.

La discusión resurge en un contexto de tensión en el mercado cárnico estadounidense: el inventario nacional de ganado cayó a su nivel más bajo en 75 años —94.2 millones de cabezas— y se prevé una reducción del 4 % en la producción de carne para finales de 2025. Según datos del Grupo Consultor de Mercados Agrícolas, los precios de la carne de res de mayor calidad aumentaron 8 % anual en octubre y los de menor calidad 12 %. Además, el ganado flaco subió 40 % y el ganado gordo 20 %.

Con la frontera cerrada a las importaciones de ganado en pie desde México, los precios continúan al alza, y el debate sobre el MCOOL se perfila como una de las principales disputas comerciales en la agenda agrícola y económica entre Estados Unidos y sus socios del norte.