Congreso de Chihuahua aprueba por unanimidad la “Ley David”

Jueves 8 de octubre de 2026

El Congreso del Estado aprobó por unanimidad la denominada “Ley David”, una reforma que establece sanciones penales para quienes retiren, destruyan o alteren marcas utilizadas para identificar animales, cuando estas acciones estén vinculadas con el encubrimiento de un delito.

La iniciativa fue presentada en octubre de 2023 por el diputado panista Ismael Pérez Pavía, con el impulso del legislador Saúl Mireles Corral y el respaldo de la familia de David Gámez, quien falleció días después de sufrir un accidente carretero en junio de ese año.

De acuerdo con los antecedentes expuestos, el vehículo en el que viajaba David chocó contra una yegua en la carretera Aldama–Ojinaga, y posteriormente se habría borrado el rastro que permitía identificar al propietario del animal.

La reforma establece penas de uno a cinco años de prisión para quien quite, destruya o modifique fierros, marcas, señales, aretes oficiales u otros dispositivos utilizados para identificar ganado, equinos o animales domésticos, cuando exista relación con el encubrimiento de un hecho delictivo.

La modificación no sanciona por sí misma que un animal se encuentre suelto en una carretera ni los accidentes ocasionados por animales, sino la alteración de los elementos de identificación que puedan ser útiles para esclarecer responsabilidades.

Tras su aprobación en el Pleno, la reforma deberá continuar con el procedimiento correspondiente para su publicación en el Periódico Oficial del Estado y posterior incorporación al Código Penal.