Congreso de Chihuahua elegirá nuevo Auditor Superior del Estado

Este jueves, la LXVIII Legislatura del Congreso de Chihuahua realizará la votación para designar al nuevo titular de la Auditoría Superior del Estado (ASE), quien ejercerá el cargo durante el periodo 2025-2032. La decisión se tomará entre los tres perfiles que integran la terna propuesta por el Panel de Especialistas.

Según el orden del día publicado en el sitio oficial del Congreso, el presidente del panel, César Gutiérrez Aguirre, someterá primero a consideración del Pleno el acuerdo que conforma la terna, registrada como Acuerdo 002/005. El documento detalla todo el proceso de selección, desde la apertura de la convocatoria hasta la eliminación de siete de los diez aspirantes iniciales.

La fase final del proceso se realizó el lunes 24 de noviembre, con entrevistas públicas a los cinco candidatos que cumplieron con los requisitos. La evaluación tuvo un valor total de 100 puntos: 60 corresponden a la entrevista y 40 a la revisión curricular.

Los resultados de la terna son los siguientes: Héctor Acosta Félix, actual auditor superior y candidato a la reelección, obtuvo 98.66 puntos; Gustavo Esparza Sáenz, 88.10; y Víctor Gutiérrez Sotelo, 86.88.

La votación recaerá en los 33 diputados locales, organizados en seis partidos políticos. Para que la designación sea válida, se requiere una mayoría calificada, es decir, al menos dos terceras partes de los legisladores presentes. En caso de no alcanzarse este consenso en dos ocasiones, la terna regresará al Panel de Especialistas, que deberá elaborar una nueva propuesta, permitiendo únicamente que uno de los perfiles anteriores vuelva a participar.

El orden del día también contempla la toma de protesta del nuevo titular de la ASE, consolidando así la administración del órgano fiscalizador para los próximos siete años.