Congreso de Chihuahua prevé votar hoy reforma sobre matrimonio igualitario

Jueves 28 de mayo de 2026

El Congreso del Estado de Chihuahua contempla votar este jueves el dictamen para modificar el Código Civil y reconocer legalmente el matrimonio igualitario en la entidad, tema que fue incluido en el orden del día de la sesión ordinaria.

La diputada morenista Jael Argüelles Díaz confirmó que el asunto será sometido a discusión y posible votación durante los trabajos legislativos previstos para este día.

En medio del debate, el presidente del Congreso del Estado, Guillermo Ramírez Gutiérrez, hizo un llamado a integrantes de la comunidad LGBT+ y colectivos sociales a mantener el respeto durante las manifestaciones y expresiones públicas relacionadas con el tema.

El legislador priista señaló que el matrimonio igualitario representa un debate legítimo dentro del Poder Legislativo y subrayó que todas las posturas deben expresarse dentro de los cauces parlamentarios y con respeto.

“La diferencia de ideas nunca debe derivar en confrontaciones físicas, agresiones o escenarios de violencia; el diálogo siempre debe prevalecer”, expresó Ramírez Gutiérrez.

Asimismo, indicó que el Congreso tiene la responsabilidad de garantizar tanto la apertura democrática como la estabilidad institucional durante el desarrollo de las sesiones legislativas.

Diversos colectivos de la comunidad LGBT+ han solicitado al Congreso armonizar la Constitución del Estado de Chihuahua con la legislación federal y los criterios emitidos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación en materia de matrimonio igualitario.

Los grupos impulsores de la reforma han intensificado la presión para que el tema sea resuelto antes de la conclusión del actual periodo ordinario de sesiones, el cual podría cerrar este mismo jueves, salvo que la mesa directiva acuerde una ampliación de los trabajos legislativos.