Congreso de Perú elige a José María Balcázar como presidente interino tras destitución de José Jerí

Jueves 19 de febrero de 2026

El Congreso de Perú eligió este miércoles al legislador José María Balcázar como nuevo presidente interino, en sustitución de José Jerí, quien fue destituido tras verse envuelto en un escándalo por supuestas reuniones no registradas con empresarios chinos.

Balcázar fue electo con 60 votos a favor y 46 en contra, tras imponerse en una segunda votación a la legisladora María del Carmen Alva. Con 83 años, se convierte en el mandatario de mayor edad en asumir el cargo en la historia reciente de Perú. Su gestión será temporal, de cinco meses, hasta la toma de posesión del ganador de las elecciones generales del 12 de abril, cuando los peruanos elegirán presidente, 130 diputados y 60 senadores. De no obtener un candidato más del 50% de los votos, los dos más votados pasarán a segunda vuelta en junio.

El nuevo presidente declaró que garantizará que las elecciones se realicen sin “ningún cuestionamiento”, mantendrá la estabilidad macroeconómica y una política monetaria sana, y buscará reforzar la lucha contra el crimen organizado, que afecta especialmente a pequeños empresarios y trabajadores.

El Parlamento peruano, que inició funciones en 2021, ha destituido a tres presidentes: Pedro Castillo (2021-2022), Dina Boluarte (2022-2025) y José Jerí, quien duró cuatro meses en el cargo. Las destituciones suelen basarse en interpretaciones del artículo constitucional que permite remover a los mandatarios por “incapacidad moral” cuando carecen de mayorías legislativas.

Balcázar, juez jubilado, asumirá el cargo en un contexto de violencia y criminalidad, y enfrentará además cuestionamientos por una denuncia presentada en 2025 por presunto cohecho, relacionada con un intercambio de favores con una exfiscal general en 2022.

La destitución de Jerí se produjo tras revelaciones periodísticas sobre reuniones privadas con empresarios chinos, entre ellos un contratista estatal. La Fiscalía tiene abiertas investigaciones en su contra por patrocinio ilegal de intereses particulares, tráfico de influencias y presuntas contrataciones irregulares de mujeres vinculadas a dichas reuniones. Además, su patrimonio personal habría aumentado más de 1,000% durante sus tres años como parlamentario.

La década de 2016 a 2026 registra la mayor rotación de presidentes en la historia republicana del país desde su independencia en 1821, reflejando la crónica inestabilidad política que caracteriza a Perú en la última década.