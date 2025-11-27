El Estado

Congreso del Estado exhorta a la SHCP y al SAT a analizar un posible aumento en las franquicias de pasajeros para 2025

El Pleno de la 68 Legislatura del Congreso de Chihuahua, aprobó el exhorto presentado por la diputada María Antonieta Pérez Reyes en representación de la Comisión de Asuntos Fronterizos y Atención a Migrantes en el cual se pide a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), por conducto del Servicio de Administración Tributaria (SAT), incrementar las franquicias fiscales para pasajeros establecidas en las Reglas Generales de Comercio Exterior para 2025.

Las franquicias fiscales permiten a los pasajeros ingresar mercancía adicional a su equipaje libre de impuestos, actualmente fijadas en 500 dólares para ingresos por vía aérea o marítima, y 300 dólares por vía terrestre; detalló.

Agregó que, en el Código Fiscal de la Federación, se establecen las facultades de las autoridades fiscales, siendo la que expresamente menciona la publicación anual de resoluciones y disposiciones de carácter general, con la finalidad de ser publicitadas y que se encuentren al alcance de las y los contribuyentes.

Por lo anterior, la tarifa de franquicias fiscales constituye una facultad del Servicio de Administración Tributaria (SAT) contemplada en el artículo 98 del Reglamento de la Ley Aduanera, donde se señala por medio de Reglas de carácter general, cuáles son las mercancías que incluyen o integran esta franquicia para los pasajeros en tránsito de viajes internacionales.

Cabe mencionar que los montos mencionados se actualizan cada año a través de las disposiciones emitidas por el SAT, por lo que es esta autoridad la que puede modificarlos; por ello, el Legislativo estatal hace la petición para que se analice un posible ajuste y con ello beneficiar a las familias mexicanas, especialmente a quienes viven en la frontera o viajan con frecuencia.

