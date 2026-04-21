Congreso desconoce convenio con agentes de EU en Chihuahua

Martes 21 de abril de 2026

El presidente del Congreso del Estado, Guillermo Ramírez Gutiérrez, afirmó que no tiene conocimiento sobre un posible convenio de colaboración entre la Secretaría de Seguridad Pública Estatal y agentes de Estados Unidos presuntamente vinculados a la Agencia Central de Inteligencia (CIA).

En entrevista, el legislador señaló que existe falta de información y comunicación entre los tres niveles de gobierno, por lo que evitó emitir una postura definitiva sobre el tema.

“No podemos dar una opinión anticipada de cosas que no conocemos; no sabemos si hay un convenio de colaboración, ni qué estaban haciendo estos agentes”, expresó, al subrayar que carece de elementos técnicos y jurídicos para fijar una posición.

No obstante, Ramírez Gutiérrez manifestó que, en términos generales, ve con buenos ojos la cooperación binacional en materia de seguridad, siempre y cuando contribuya al fortalecimiento de la paz y el orden en la entidad.

“Todo lo que sea colaboración entre países para fortalecer la seguridad es bienvenido, siempre que se realice en un marco adecuado”, indicó.

El posicionamiento surge luego de versiones difundidas por medios estadounidenses sobre la presencia de agentes en el estado, tras el accidente ocurrido el pasado fin de semana en la carretera que conecta Gran Morelos y Cuauhtémoc.

Finalmente, el presidente del Congreso señaló que esperará un informe oficial por parte de la Fiscalía General del Estado para contar con claridad sobre los hechos y, en su caso, emitir una postura formal desde el Poder Legislativo.