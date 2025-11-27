El Estado

Conjunto Primavera es invitado a cantar en El Vaticano durante las celebraciones de diciembre

La reconocida agrupación chihuahuense Conjunto Primavera anunció que viajará a Roma este mes de diciembre tras recibir una invitación para presentarse en dos conciertos en recintos culturales del Vaticano, como parte de los eventos previos a las celebraciones del 12 de diciembre.

Los conciertos son organizados por la Embajada del Vaticano, que eligió al grupo norteño para formar parte de las actividades culturales que acompañarán las festividades guadalupanas. Además de sus presentaciones como conjunto, existe la posibilidad de que Tony Meléndez, vocalista de la agrupación, interprete un tema en solitario durante la misa del 12 de diciembre, aunque esta participación aún no ha sido confirmada oficialmente.

Con 47 años de trayectoria, Conjunto Primavera calificó esta invitación como uno de los logros más importantes en su historia, destacando la oportunidad de llevar su música a uno de los escenarios más emblemáticos y significativos del mundo católico.

Alfredo Chávez rinde su primer informe legislativo y confirma interés por la alcaldía de Chihuahua

Gobernadora se reúne con empresarios para analizar proyectos industriales y viales en la capital

