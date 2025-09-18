Conmemoran 115 años de la fundación de la Primaria Manuela Medina 

Jueves 18 de septiembre de 2025

La Secretaría de Educación y Deporte (SEyD) llevó a cabo una ceremonia cívica conmemorativa por el 115 aniversario de la fundación de la Escuela Primaria Estatal Manuela Medina No.2225, la cual fue encabezada por el titular de la dependencia, Francisco Hugo Gutiérrez Dávila.



El evento se desarrolló en el patio central del Museo del Mamut, ubicado en el centro histórico de la ciudad de Chihuahua, ya que la institución educativa inició sus operaciones en estas instalaciones, las cuales fueron inauguradas el 15 de septiembre de 1910 por el entonces presidente de México, Porfirio Díaz.



Gutiérrez Dávila resaltó que esta institución ha sido semillero de generaciones enteras, que han dejado huella en la comunidad y que hoy construyen con dignidad, talento y valores, el presente y el futuro de Chihuahua y de México.



Añadió que, durante más de un siglo esta escuela se ha consolidado como un espacio de excelencia educativa, donde cada alumna y alumno ha tenido la oportunidad de alcanzar su máximo logro de aprendizajes.



Destacó que la escuela y la comunidad han sabido enfrentar los retos de cada época, atentos siempre a los cambios del entorno escolar, a los avances de la ciencia y la tecnología, manteniéndose a la vanguardia para que sus estudiantes tengan las mejores herramientas en su formación.



“Al conmemorar estos 115 años de vida, auguramos larga vida a esta escuela, para que continúe cumpliendo su misión de educar y formar a las futuras generaciones, y para que siga siendo orgullo de su comunidad y del sistema educativo estatal”, expresó el titular de la SEyD.



A su vez, el director del plantel, Bogar David Martínez Chávez, señaló que la Primaria Manuela Medina ha sido un pilar en la Educación Básica de la región, gracias a su resiliencia ante los retos históricos, sociales y estructurales que ha enfrentado.



Agregó que, a lo largo de su trayectoria, la escuela ha mantenido un firme compromiso con la calidad educativa, reflejado en la dedicación de sus docentes, quienes día a día entregan lo mejor de sí para garantizar una formación integral.



Durante la ceremonia conmemorativa, se expuso la autobiografía de Manuela Medina, caracterizada por la exalumna Adriana Viña, quien egresó de la institución en el año 2010, además se presentó una semblanza a cargo del maestro Manuel Navarro Weckmann.



De igual manera, se tuvo la intervención de la maestra Cristina Ramírez López, exalumna de la Generación 1961, y quien compartió varias de sus experiencias en este plantel, junto con palabras por parte de María José González Baca, alumna de segundo grado de esta primaria.



En el evento, los Honores a los Símbolos Patrios estuvieron a cargo de la Banda de Guerra y Escolta de la Escuela Secundaria Estatal No. 3008, acompañados por la Banda de Música de Gobierno del Estado.